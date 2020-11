Brescia, ex comandante Caromani a processo per calunnia

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 16 novembre, in tribunale a Brescia si è aperto un processo a carico dell’ex comandante della Polizia provinciale Carlo Caromani, imputato per calunnia. A mandarlo alla sbarra è stata una Guardia ecologica volontaria “rispondendo” a una segnalazione di presunta truffa ai danni dello Stato che l’attuale ex comandante Caromani avrebbe inviato alla procura.

Nel mirino, un presunto compenso per la guardia attiva alle Torbiere del Sebino. Ma secondo l’accusa, proprio l’agente sapeva che la guardia fosse in regola e gli spettasse quel contributo come rimborso per la benzina in virtù di un accordo con la Provincia di Brescia. Di fronte a quelle accuse, la Guardia ha deciso di citare l’ex comandante in tribunale per calunnia. Il processo proseguirà il 21 dicembre.