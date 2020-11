Brescia, spray e via la catenina: condannato a oltre 3 anni

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 11 novembre, un ragazzo di 25 anni di origine moldava è stato condannato a 3 anni e quattro mesi di reclusione per rapina aggravata dall’uso dello spray al peperoncino ai danni di un 22enne di Villa Carcina nell’agosto del 2019. Precisamente era il 24 agosto, di sera, in occasione della Festa di Radio Onda d’Urto in via Serenissima a Brescia. Il 25enne aveva approfittato della calca spruzzando lo spray contro il 22enne per poi aggredirlo e sfilargli la collanina che portava al collo.

Le grida della vittima avevano attirato l’attenzione mobilitando sul posto la Squadra Mobile che poco dopo aveva fermato il 25enne. Addosso, oltre alla catenina, aveva anche 9 grammi di marijuana e proprio lo spray. Lui aveva cercato di difendersi, ma inutilmente. Era stato quindi arrestato e da allora è sottoposto all’obbligo di firma in caserma. Ieri, al termine del processo di primo grado celebrato con rito abbreviato ha anche incassato la condanna.