Brescia, nascosto hashish nel carcere di Verziano. Patteggia 10 mesi

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 5 novembre, in tribunale a Brescia si è svolta un’udienza a carico di un detenuto che era stato nel carcere di Verziano. E il giudice ha riconosciuto all’imputato, un italiano, il patteggiamento a una condanna a dieci mesi di reclusione. Lo stesso detenuto, tra l’altro, dopo la scoperta della situazione connessa alle sostanze stupefacenti, era stato trasferito in un altro istituto di pena e ora è affidato ai servizi sociali.

Era l’estate del 2019 quando all’interno del carcere bresciano era stato condotto un controllo antidroga all’interno del laboratorio di pasticceria in cui il detenuto, insieme ad altri quattro, lavorava. E qui, in due panetti in una carta d’alluminio, era stata trovata dell’hashish insieme agli ingredienti in cucina. All’interno c’era anche uno smartwatch usato come telefono e quindi ovviamente non ammesso dietro le sbarre. Tutti erano finiti nei guai, ma l’italiano finito ieri a processo ha ammesso la responsabilità e ieri ha patteggiato.