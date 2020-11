Processo Sorrentino, pm: “Estorsione ambientale”. Difesa: “No metodo mafioso”

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 4 novembre, in tribunale a Brescia si è svolta un’altra udienza nell’ambito di quello che è stato ribattezzato come “processo Sorrentino”. Tra i 14 imputati, infatti, il principale è Massimo Sorrentino, titolare della pizzeria “Tre Monelli” di via don Vender, in città. L’uomo è accusato di associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso e finalizzata all’estorsione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ma il suo avvocato ha cercato di smontare l’impianto accusatorio del pm che parla di una sorta di “estorsione ambientale“. In pratica, un contesto in cui sarebbe maturato questo fatto riferendosi a un’auto alla quale venne dato fuoco.

“Siamo a Brescia, non su un terreno ad appannaggio della criminalità organizzata. Ecco perché è sbagliato sostenere il metodo mafioso”. Il pm ha chiesto condanne per 11 dei 14 imputati e il processo è stato aggiornato al 16 novembre quando sarà anche pronunciata la sentenza.