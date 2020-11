Bambino perde vista, procura chiede archiviazione per medici Civile

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 2 novembre in tribunale a Brescia si è svolta un’udienza nell’ambito di un procedimento a carico di quattro medici del reparto Oculistica dell’ospedale Civile e indagati dalla procura con l’accusa di lesioni colpose. E nel mezzo della vicenda, di cui scrive il Giornale di Brescia, c’è un bambino che ha perso la vista da un occhio. Secondo quanto è stato ricostruito nelle carte dell’inchiesta, il piccolo era stato ricoverato nel massimo ospedale cittadino nel 2016 dopo che, a causa di un incidente scolastico, una matita gli era finita in un occhio.

A quel punto i medici del Civile avevano deciso di procedere con una pulizia e poi con la cura a base di antibiotico. Ma in seguito gli stessi professionisti, visto lo stato sanitario in complicazione, avevano suggerito alla famiglia del bambino di sottoporlo a un intervento chirurgico. Intervento che si era svolto in quel giorno, ma all’ospedale di Monza. Tuttavia, da quel momento il bambino non ha più riacquisito la vista dall’occhio ferito, mentre la struttura brianzola aveva addossato la responsabilità al Civile per non essere intervenuto prima con un’ecografia.

Per questo motivo la procura aveva deciso di indagare i quattro medici del massimo ospedale bresciano. Tuttavia, da una consulenza sarebbe emersa l’assenza di responsabilità dei camici bianchi bresciani e portando la procura, in udienza, a chiedere l’archiviazione. Tuttavia, i familiari del bambino si sono opposti e ora il giudice dovrà decidere se accogliere la richiesta dell’accusa o chiedere nuove indagini.