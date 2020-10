Cividate, aveva sequestrato anziana fumando cocaina: 5 anni

(red.) Era rimasta segregata e in preda al suo sequestratore per ore nella propria abitazione di Cividate Camuno, in Valcamonica, nel bresciano, lo scorso aprile. Lei è una 72enne che quel giorno aveva fatto entrare in casa – lo faceva spesso – un 38enne marocchino con l’intento di chiacchierare con l’anziana. Ma quando questa aveva notato che l’uomo fumava una sigaretta a base di cocaina, gli aveva intimato di andare via.

A quel punto era rimasta bloccata con una corda legata a una ringhiera. In seguito il suo sequestratore si era allontanato, ma venne arrestato dai carabinieri di Esine e condotto in carcere. Accusato di quel sequestro di persona e di lesioni personali, ieri, venerdì 23 ottobre, l’uomo in tribunale a Brescia ha deciso di patteggiare una pena a 5 anni.