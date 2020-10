Maxi giro di evasione fiscale e fatture false, 33 finiscono a processo

(red.) Il prossimo 19 novembre al tribunale di Brescia si aprirà un processo con giudizio immediato nei confronti di 33 persone, tra una commercialista, faccendieri, avvocati e imprenditori, accusati di aver imbastito un sistema in grado di evadere il Fisco. Tanto che gli inquirenti avevano scoperto come il sodalizio fosse in grado di produrre fino a 500 milioni di euro di fatture false e con un’evasione fiscale da 80 milioni.

Tutto questo, attraverso la compravendita di crediti di imposta inesistenti impiegando società inesistenti e intestate a prestanome. L’inchiesta aveva portato a iscrivere 85 persone nel registro degli indagati e di cui 24 erano finite agli arresti tra carcere e domiciliari.

La procura ritiene che ci fosse un trio a capo di tutto e che questo si avvalesse di professionisti. L’indagine era partita dallo studio di una commercialista e aveva riguardato anche una serie di cassette di sicurezza all’estero dove sarebbero giunti i ricavi del sistema truffaldino.