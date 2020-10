Toscolano, violenta anziana tra i boschi: condannato a 10 anni

(red.) Ha incassato una condanna persino maggiorata di un anno rispetto a quella richiesta dall’accusa. La sentenza pronunciata ieri, martedì 6 ottobre, all’interno del tribunale di Brescia al termine del giudizio immediato ha raggiunto un 33enne della Repubblica Dominicana imputato per violenza sessuale aggravata anche dal fatto che la sua vittima era un’anziana. Per questo motivo il giudice gli ha rifilato una condanna a 10 anni di reclusione.

I fatti si erano consumati lo scorso maggio tra i boschi di Gaino a Toscolano Maderno, nel bresciano, quando la donna si stava concedendo una passeggiata con il figlio e il marito dopo il lockdown. I due uomini procedevano a passo spedito, mentre la donna era rimasta indietro, ma comunque conoscendo il percorso nel rientro verso casa. Tuttavia, a un certo punto si era trovata di fronte il 30enne che l’aveva spinta a terra, spogliata e abusata prima di fuggire.

La 69enne era riuscita ad allertare i soccorsi, mentre in ospedale a Salò era stata confermata la violenza sessuale. Le indagini avevano proceduto a tappeto, partendo dalla tuta che l’aggressore indossava, fino alla mascherina che aveva perso sul posto. L’incrocio dei dati sul dna avevano poi confermato che si trattava di lui. A giugno era stato quindi arrestato e condotto in carcere e ieri ha conosciuto anche il suo destino su quanto tempo dovrà trascorrere in detenzione.