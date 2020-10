Macchinisti ubriachi del treno Brescia-Napoli, a processo a gennaio

(red.) Si aprirà il prossimo 13 gennaio 2021 il processo in dibattimento in tribunale a Brescia a carico dei due macchinisti che il 28 aprile del 2018 avrebbero dovuto condurre un treno Frecciarossa da Brescia a Napoli con partenza alle 5,17. Convoglio che poi non era partito nel momento in cui il capostazione aveva notato qualcosa che non andava. Il ferroviere che cercava di salire a bordo faceva intuire di essere ubriaco e in effetti aveva una quantità di alcol nel sangue quattro volte oltre il limite.

Il collega, invece, non si era nemmeno presentato ed era in ospedale proprio a causa dei fumi dell’alcol consumato insieme all’altro addetto la sera precedente. Per quei fatti i due macchinisti vennero sospesi da Trenitalia e ora andranno a processo per interruzione di pubblico servizio, con il rischio di una condanna a un anno di reclusione ciascuno.