Ospitaletto, picchia l’ex amante: condanna ridotta in appello

(red.) Nei giorni precedenti a martedì 22 settembre un 40enne bresciano di Ospitaletto e appassionato di body building ha patteggiato nel processo di appello una condanna a cinque anni rispetto a quella di 6 anni e quattro mesi arrivata in primo grado con le accuse di maltrattamenti, lesioni ed estorsione. L’uomo, infatti, era finito alla sbarra per aver costretto l’amante 30enne a vivere con lui e insieme alla moglie e con vessazioni di ogni tipo.

Una situazione che aveva portato all’arresto dell’uomo poi condotto in carcere. E a confermare le violenze sull’amante ci sono contusioni e fratture varie finite agli atti dell’inchiesta. I fatti erano avvenuti tra Brescia e Ospitaletto per opera dell’uomo con un passato burrascoso per i numerosi precedenti. Al momento si trova agli arresti domiciliari e sta seguendo un percorso di riabilitazione.