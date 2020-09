In questura con la valigia per scontare la pena: portato in carcere

(red.) La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato un 30enne tunisino residente in provincia per una pena di 1 anno e 5 mesi che la magistratura bresciana aveva emesso nel 2018.

Singolare il fatto che il migrante si è spontaneamente presentato in Questura a Brescia con la valigia, chiedendo la notifica dell’atto e la traduzione in carcere per scontare la pena, relativa a vecchi debiti con la giustizia in materia di estorsione. Esperite le notifiche, M.T. è stato accompagnato in carcere.