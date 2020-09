Rodengo, scontro motrice-carro sui binari. Chiesto processo per quattro

(red.) Era il 22 ottobre di quasi quattro anni fa, nel 2016, quando a Rodengo Saiano, nel bresciano, lungo la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo si era consumato un incidente in cui perse la vita l’operaio Nicola Franchini. E a distanza di questi anni, terminate le indagini, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone. Si tratta di Antonio Verro e Marco Barra Caracciolo di Ferrovie Nord, del macchinista Francesco Fusari e del manutentore Sperandio Barcellini. E proprio anche questi due erano rimasti coinvolti nell’incidente in cui aveva perso la vita il collega.

L’incidente si era verificato nel momento in cui era avvenuto uno scontro tra una motrice e un carro carico di barre di acciaio. Secondo l’accusa, i quattro operai che quella sera erano attivi sul posto avevano sganciato il carro dalla motrice e subito dopo Fusari e Franchini si erano allontanati. Ma lo stesso carro a un certo punto si era mosso e aveva travolto i due addetti, uccidendo Franchini e ferendo Fusari. Per quei fatti, i dirigenti di Ferrovie Nord sono accusati di non aver espresso dei riferimenti precisi nel documento sulla valutazione dei rischi, Fusari per non aver bloccato la motrice e Barcellini per non aver attivato il freno a mano.

Tutti sono anche accusati di disastro ferroviario visto quello che si è rischiato quando il carro si era mosso lungo i binari al passaggio a livello tra Paderno e Castegnato, per fortuna senza colpire nessuno. Sulle richieste di rinvio a processo si esprimerà il giudice.