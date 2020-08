Non uscirà dal carcere l’assassino di Daniela Bani

(red.) Secondo la giustizia italiana il marito Mootaz Chaambi ha ucciso Daniela Bani: il delitto è avvenuto a Palazzolo (Brescia) nel 2014 con relativa condanna a 30 anni di Chaambi nei tre gradi di giudizio.

Ma l’uomo che aveva colpito con 37 coltellate la madre dei suoi due figli era uccel di bosco, essendo fuggito nella natia Tunisia per non pagare il proprio debito con la giustizia italiana. E, nonostante fosse in arresto dal gennaio 2019 su richiesta della nostra autorità giudiziaria, la famiglia della moglie temeva che potesse farla franca.

Ora però, annuncia il quotidiano Bresciaoggi, il Governo ha confermato alla madre della vittima che in Tunisia l’assassino si trova ancora in prigione. La notizia è contenuta in una lettera scritta all’avvocato della famiglia Bani, Silvia Lancini, dalla Direzione affari internazionali e cooperazione giudiziaria internazionale.

Mootaz è detenuto in una prigione tunisina dal 29 gennaio 2019 e soprattutto non può uscire dal carcere «perché ricercato dalle autorità italiane per l’espiazione della pena di 30 anni di reclusione, per il reato di omicidio aggravato. In virtù della convenzione tra i due Paesi è stata presentata la richiesta di perseguimento».

Dopo la richiesta formulata dall’Italia pende quindi in istruttoria un procedimento penale perché l’uomo possa essere perseguito in patria per il feroce delitto commesso nella nostra provincia il 22 settembre 2014.