Gelosa dell’ex compagno diventa stalker. E’ finisce in tribunale

(red.) Al termine della pausa estiva una donna di 35 anni residente sul lago di Garda sarà chiamata alla sbarra in tribunale a Brescia per difendersi dalle pesanti accuse a suo carico, di cui lo stalking. Secondo l’accusa, la donna dal giugno del 2019 fino allo scorso gennaio, quando per lei sono scattate le manette, avrebbe fatto di tutto contro l’ex compagno. Tanto da piazzare lenzuola in paese con scritte di diffamazione contro l’uomo, spray sui muri e una proprietà sempre dell’ex compagno. Di questa situazione dà notizia Bresciaoggi.

E’ una spirale di gelosia continua quella che la donna aveva messo in campo contro l’uomo, tanto da chiamare un investigatore privato per montare un gps sul veicolo dell’ex e conoscere ogni spostamento. Una situazione che aveva visto la donna ricevere un provvedimento di divieto di avvicinamento all’ex, ma non rispettato. Nell’ambito delle indagini, gli inquirenti hanno anche verificato che la donna avrebbe falsificato i risultati di una visita ginecologica di una presunta gravidanza.

Ma non solo, perché gli atteggiamenti di persecuzione avrebbero anche visto come vittime alcuni familiari dell’ex, mentre in un’occasione si era introdotta in casa dell’uomo mentre questo era in altra compagnia. E si parla persino di auto danneggiate. Una gelosia morbosa che aveva portato il giudice a far arrestare la donna e condotta in carcere. In seguito ha avuto una misura meno restrittiva e ora attende l’udienza con la richiesta di rinvio a giudizio con le accuse di stalking, diffamazione, danneggiamento, interferenza nella vita privata e falso.