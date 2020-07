Terrorismo, foreign fighter partito da Gavardo condannato a 4 anni

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 22 luglio, il tribunale di Brescia ha condannato a 4 anni di reclusione, al termine del processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, l’italo-marocchino Samir Bougana. Nato a Gavardo e padre di tre figli, il 26enne era accusato di terrorismo internazionale per aver combattuto in Siria al fianco dell’Isis. In base alla ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe iniziato a radicalizzarsi in Italia, poi si era trasferito in Germania proseguendo il percorso e quindi in Siria per diventare foreign fighter. Proprio nel Paese si era sposato e aveva avuto i tre figli.

Secondo l’accusa l’uomo avrebbe agito per poi commettere attacchi in Siria e in Europa. Quando le città simbolo della Siria non erano più nelle mani dell’Isis, lui si sarebbe affidato a una persona per lasciare la Siria. Ma venne catturato e arrestato dalle forze curde. E nel 2019 venne preso dalla Digos di Brescia per riportarlo in Italia dove ieri ha incassato la condanna. Lui ha provato a difendersi sostenendo che in Siria era deputato ad occuparsi della sorveglianza degli edifici, ma non gli è stato sufficiente.