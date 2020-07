Stalking e revenge porn contro la ex, condannato a 1 anno e mezzo

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 21 luglio, un uomo di 40 anni è stato condannato dal tribunale di Brescia a un anno e mezzo di reclusione (pena non sospesa) per stalking e revenge porn. L’uomo, residente a Brescia città, dopo la fine della relazione con una donna di 35, avrebbe messo in campo ai danni della ex un comportamento persecutorio. Nonostante l’ammonimento e il divieto di avvicinamento alla donna su disposizione del questore e gli arresti domiciliari, l’uomo non si sarebbe perso d’animo.

Sembra che si scagliasse contro la donna perché lei avrebbe parlato male di lui agli amici e così il 40enne avrebbe iniziato a tempestarla di messaggi, controllandole il cellulare e iscrivendosi nella stessa palestra. Fino a minacciarla e a pubblicare su Instagram una foto che ritraeva la donna al momento di compiere atti sessuali. Per l’uomo è quindi arrivata la condanna e nel prossimo mese e mezzo saranno pubblicate le motivazioni.