Resta ancora incinta, ma non vuole il figlio. Il Civile dovrà mantenerlo

(red.) E’ un particolare caso di sanità quello che ha portato gli Spedali Civili di Brescia a una condanna in sede civile e piuttosto originale. E dovrà quindi versare 92 mila euro di danni a una coppia per una gravidanza non desiderata. Di questo dà notizia il Giornale di Brescia sottolineando come un ginecologo avesse sottoposto la propria assistita a un intervento con cui evitare che la donna restasse incinta. Ma l’intervento non è riuscito e la donna è diventata madre per la quarta volta.

Tuttavia, insieme al marito, hanno citato gli Spedali Civili al tribunale Civile di Brescia. E il giudice ha dato in parte (accolti 92 mila euro di danni rispetto ai 370 mila chiesti dalla coppia) loro ragione, condannando il massimo ospedale cittadino. La donna si era fatta sottoporre all’intervento perché le condizioni economiche non le avrebbero permesso di allevare un quarto figlio.

E tanto che, al momento di scoprire di essere ancora incinta, avrebbe avuto un contraccolpo psicologico. Il Civile si era costituito in giudizio per difendere il proprio operato e sul fatto che l’intervento avrebbe potuto avere dei limiti di errore e che la paziente sarebbe stata avvisata delle possibili controindicazioni. Ma non è stato sufficiente all’ospedale per incassare la condanna. Pari a 300 euro al mese per 25 anni.