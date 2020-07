Uccise un senza tetto a Desenzano, può riscattarsi con il lavoro

(red.) Da qualche settimana precedente a lunedì 20 luglio Stefano Rizzi, di 32 anni, ha in parte ripreso la propria vita dopo essere stato condannato a 21 anni di reclusione in carcere per omicidio. Era il 19 ottobre del 2008 quando, con altri tre ragazzi minorenni, lui 19enne aveva avuto una lite con un senza tetto sul lungolago di Desenzano del Garda, nel bresciano, per poi spingerlo in acqua. E il gruppo si era anche mosso per evitare che il clochard riuscisse a risalire.

E ora lo stesso Rizzi, che per il momento ha scontato 11 anni di reclusione, si è visto concedere la semilibertà con la possibilità di lavorare. Infatti, il datore di lavoro della sorella morta nel 2017 in circostanze naturali, gli ha concesso un posto da dove iniziare a ricominciare una nuova vita. Mohammed Chamrani, il marocchino di 45 anni vittima delle sevizie del gruppo, era stato trovato senza vita qualche giorno dopo quell’aggressione.

Una ferita alla testa aveva indotto gli inquirenti a indagare e attraverso una serie di intercettazioni si era arrivati a Stefano Rizzi, arrestato dalla Polizia stradale dopo un controllo. In seguito, durante il processo, il giudice lo aveva condannato e lui aveva chiesto inutilmente la revisione del processo. Ora invece, ritenuto dal suo avvocato come una persona diversa e pentita per quanto ha commesso, l’uomo ha avuto una seconda possibilità.