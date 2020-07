(red.) Nelle ore precedenti a sabato 18 luglio, come dà notizia Bresciaoggi, l’ex sindacalista della Uil Fabrizio Pasini ha fatto depositare in Corte d’Appello il ricorso contro la sentenza, giunta al termine del processo di primo grado lo scorso febbraio, di condanna a 16 anni di reclusione per l’omicidio di Manuela Bailo. La ragazza 35enne di Nave, anche lei sindacalista, aveva una relazione con l’uomo. Secondo la ricostruzione anche dei giudici di primo grado, l’uomo nel 2018 avrebbe prima stordito e poi ucciso la donna sgozzandola, disfandosi del corpo in una vasca di liquami in una cascina nel cremonese e prima di andare in vacanza d’estate con la famiglia in Sardegna. E al ritorno per lui scattarono le manette.

Lo scorso febbraio ha incassato con il rito abbreviato 16 anni di reclusione in carcere per omicidio volontario, ma in appello chiede che il reato venga riqualificato in omicidio preterintenzionale e quindi ottenere uno sconto di pena. Ma oltre al ricorso dell’ex sindacalista, come risulta al quotidiano bresciano, c’è anche quello del sostituto procuratore Francesco Carlo Milanesi che chiede che venga riconosciuta la premeditazione a carico dell’uomo.