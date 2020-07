Tentato omicidio, 7 anni e mezzo per dipendente Comune di Nave

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 16 luglio, è stato condannato a 7 anni e mezzo di reclusione il dipendente del Comune di Nave, Filippo Vitello, imputato e ora con una sentenza di primo grado a carico, per tentato omicidio. In più, aspettando il pronunciamento del tribunale civile, dovrà versare un risarcimento di 20 mila euro. E’ quanto stabilito ieri dal tribunale di Brescia dove il giudice ha pronunciato la sentenza al termine del processo celebrato in dibattimento, come ha scelto lo stesso imputato. L’uomo venne arrestato esattamente nel luglio del 2019 per una vicenda che si era svolta nel gennaio dello stesso anno.

Vitello, con un’amica barista anche lei di Nave, aveva trascorso una serata in alcuni locali. In seguito le avrebbe chiesto con insistenza un rapporto sessuale e di fronte al diniego della donna l’avrebbe prima minacciata di morte e poi tentato di strangolarla. Da quella morsa – da qui l’accusa di tentato omicidio – la barista era riuscita a liberarsi per poi chiedere aiuto, farsi riportare a casa da un automobilista di passaggio e sfogarsi su Facebook per quanto le era accaduto. Quel post era stato segnalato da un utente facendo scattare le indagini e il processo.

L’uomo, nel frattempo arrestato e ora ai domiciliari in Sicilia dopo un periodo in carcere, si è visto arrivare la condanna, dopo non essere riuscito a convincere la corte, anche del fatto che la donna avesse cercato di consumare della cocaina. Ha ammesso di aver strattonato la barista per una sciarpa, ma non di averle messo le mani intorno al collo. I suoi legali, dopo la sentenza di ieri e di cui le motivazioni si conosceranno entro i prossimi tre mesi, hanno già annunciato ricorso in appello.