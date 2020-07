Anziano condannato per minacce torna alla carica. Di nuovo in tribunale

(red.) Non è di certo un innocuo anziano quello che era già stato condannato nel 2018 e che ora dovrà tornare in tribunale per rispondere di accuse simili, se non identiche, a quelle di due anni prima. Un uomo di 77 anni, infatti, aveva già incassato una sentenza a 6 mesi di reclusione, pena non sospesa e al risarcimento di 3 mila euro per le numerose minacce con l’uso di un coltello partite nel 2014 ai danni di una vicina di casa residente a Chiari.

Ma l’esito del giudice non è stato sufficiente a rendere più docile il 77enne che ai primi giorni di giugno sarebbe tornato di nuovo a insultare e minacciare la vicina di casa, tanto da minacciarla di morte, oltre ai figli e all’ex marito. La donna, impaurita, ha quindi segnalato il nuovo episodio ai carabinieri e in un caso era dovuta intervenire anche la Polizia stradale. Di fronte a quella nuova accusa, l’anziano dovrà tornare alla sbarra.