Picchia i genitori che non gli danno i soldi per alcol e droga. Condannato

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 14 luglio, un uomo di 41 anni è stato condannato a 2 anni e otto mesi di reclusione in carcere, dove si trova detenuto, nell’ambito del processo di primo grado celebrato con rito abbreviato per la violenza e gli insulti ai danni dei genitori. L’uomo, che spesso alzava il gomito e consumava sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, nel 2014 si era separato dalla moglie anche a causa di questi vizi. Per questo motivo era tornato a casa dagli anziani genitori, ma in un pesante clima di convivenza quotidiana.

Ogni giorno il figlio chiedeva loro denaro per poter comprare qualche bottiglia o qualche dose di polvere bianca da assumere. E se i genitori si rifiutavano si dava spazio alla sua ira tra botte e minacce. La situazione andava avanti dal 2016 e solo in seguito, nel momento in cui il padre e la madre sono finiti addirittura in ospedale per gli ultimi attacchi, seguiti al loro diniego di dare 200 euro al figlio, hanno deciso di denunciarlo.

Questo ha portato a indagare, inducendo gli inquirenti a sentire anche i vicini di casa che hanno confermato quella condotta violenta dell’uomo. Così erano scattate le manette per lesioni aggravate e tentata estorsione. Il 41enne da allora si trova detenuto in carcere e ieri si è sentito pronunciare la sentenza di condanna maggiore persino alla richiesta del pubblico ministero. Oltre ai 2 anni e otto mesi che dovrà scontare dietro le sbarre, deve pagare una multa di 2 mila euro.