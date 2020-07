Rodengo, maltrattamenti in asilo: tre maestre in rito abbreviato

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 9 luglio, in tribunale a Brescia si è aperta l’udienza preliminare di un processo che vede alla sbarra tre giovani maestre d’asilo nido de “Le Spiagge delle Tartarughe” di Rodengo Saiano. Un’indagine della Squadra Mobile di Brescia e partita dopo la denuncia dei genitori di un bambino e di una ex dipendente, aveva portato a scoprire, installando anche una serie di telecamere all’interno, gli atteggiamenti non appropriati delle tre maestre.

Che avrebbero agito in quel modo dal 2017 fino al giugno del 2019 e ora, dopo l’obbligo di firma al quale sono state sottoposte, sono accusate di maltrattamenti aggravati in concorso. Le tre – due 30enni residenti nel bresciano e una 26enne – hanno chiesto e ottenuto di essere giudicate con il rito abbreviato e che, in caso di condanna, vedrebbe la pena scontata di un terzo. Al processo, che è stato rinviato a dicembre, alcune famiglie si sono già costituite parti civili.