Molesta una barista, muratore condannato a 2 anni e nove mesi

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 25 giugno, il giudice del tribunale di Brescia Roberto Spanò ha condannato a 2 anni e nove mesi di reclusione un muratore rumeno di 39 anni, con l’indicazione, espiata la pena, di essere espulso dall’Italia. L’uomo, Liviu Petrescu, residente a Calvisano, nella bassa bresciana, venne arrestato nell’autunno del 2019 dopo essere stato troppo morboso, oltre che aggressivo, ai danni di una barista.

Tanto da incassare ieri la condanna per stalking e tentata violenza sessuale. L’uomo aveva troppe attenzioni per quella donna, tanto che un giorno si sarebbe presentato al bar dove la vittima lavorava, lanciando una mazzetta di denaro sul bancone con cui ha chiesto alla donna un rapporto. Una situazione che era proseguita anche in un secondo momento quando lo stesso uomo, dopo essersi slacciato i pantaloni, l’avrebbe avvicinata e tentata di violentare prima che arrivasse un cliente a fermarlo. Una situazione che aveva portato a un divieto di avvicinamento, ma mai rispettato.

Quegli atteggiamenti infatti erano andati avanti per tempo, tanto da indurre la donna a cambiare lavoro e affidare il figlio all’ex convivente. In un’altra occasione la barista si trovava in un altro locale con le amiche per consumare un drink e vedendosi di fronte di nuovo il 39enne aveva allertato i carabinieri. Per lui erano scattate le manette e la detenzione ai domiciliari, dove si trova attualmente, insieme alla condanna che dovrà scontare. Sempre ieri l’uomo tramite il suo avvocato ha chiesto di revocare la misura degli arresti, ma l’istanza è stata respinta.