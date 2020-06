Duplice delitto Da Frank, non ha dato l’arma: assolto a Milano

(red.) Era stato Muhammad Adnan, uno dei due condannati all’ergastolo (con Sarbijt Singh) per il duplice omicidio dei coniugi Francesco Seramondi e Giovanna Ferrari a fare il suo nome. Cioé quello di Jasvir Lal accusato di aver fornito il fucile a canne mozze alla coppia di sicari per uccidere i due titolari nella pizzeria “Da Frank” a Brescia. Ieri, mercoledì 24 giugno, la Corte d’Assise di Milano ha però assolto proprio Lal.

Il delitto si era consumato nell’agosto del 2015 e oltre ai due entrati in azione, era finito nei guai anche l’indiano reo di aver fornito l’arma. Per questo motivo il 34enne era stato condannato a 5 anni e quattro mesi di reclusione in primo e secondo grado, ma la Cassazione aveva annullato la condanna reinviando gli atti in appello.

Si è quindi occupata la Corte di Milano che però non avrebbe trovato validi elementi di colpevolezza e ha quindi assolto il 34enne per non aver commesso il fatto. Dell’indiano residente in provincia di Cremona, come detto, era stato uno degli assassini a rivelare il nome, portando poi gli inquirenti a trovare tabulati telefonici con conversazioni tra i due. Ma in quegli elementi non ci sarebbero state prove sulla consegna dell’arma.