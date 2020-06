Picchia l’anziana madre per soldi, per lui disposta una perizia

(red.) Per due anni, a partire dal 2018, si sarebbe spesso scagliato contro l’anziana madre, tra spinte e minacce di morte, per chiederle del denaro con cui lui, affetto da alcolismo, si sarebbe comprato delle bottiglie. Una situazione familiare preoccupante che era andata avanti fino a settembre del 2019 quando l’uomo, residente nella stessa palazzina dell’anziana in Valsabbia, nel bresciano, venne arrestato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni ai danni della madre che ha più di 80 anni.

E tanto che in un’occasione era dovuta intervenire anche la sorella dell’uomo per difendere l’anziana madre. Il 54enne, dopo le manette, ha espiato alcuni mesi in carcere, fino allo scorso aprile quando è stato posto ai domiciliari. Ora è chiamato alla sbarra a processo con rito abbreviato davanti al giudice proprio per difendersi da quelle accuse.

Tuttavia i legali dell’uomo hanno chiesto e ottenuto che sul proprio assistito venga svolta una perizia psichiatrica per capire se al momento di quelle violenze contro la madre fosse capace di intendere e volere. L’udienza è stata aggiornata a metà luglio quando potrebbe arrivare anche la sentenza.