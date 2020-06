Giovane denuncia abusi dal prete, ma giudici dispongono perizia

(red.) Si torna a parlare di don Angelo Blanchetti, l’ex parroco di Corna di Darfo Boario Terme, nel bresciano, agli arresti domiciliari dopo le pesanti accuse di aver avuto rapporti sessuali con un 14enne (nel 2016) intento a seguire un percorso religioso verso il battesimo. La condanna a 5 anni di carcere in primo grado e poi confermata in appello, era stata invece cancellata in Cassazione rinviando gli atti ancora in appello. E ieri, venerdì 19 giugno, al termine di un’udienza i giudici hanno però stabilito di disporre una perizia per il ragazzo che aveva denunciato quegli abusi.

Spinto da un prete a Milano con il quale stava seguendo un’altra parte del percorso religioso. Il sacerdote sospeso era stato arrestato nel 2016 dopo che in canonica erano stati trovati alcuni elementi compromettenti, di cui anche una coperta sulla quale si sarebbero consumati i rapporti. Da quel momento è recluso ai domiciliari, mentre il prossimo 3 luglio ci sarà un’udienza per nominare chi dovrà occuparsi di svolgere la perizia sull’attuale maggiorenne che aveva denunciato il prelato.