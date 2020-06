(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 18 giugno, dal tribunale di Brescia è arrivata una condanna a 30 anni di reclusione in carcere per Chiara Alessandri. Si tratta della donna che, secondo l’accusa, il 17 gennaio del 2019 aveva colpito più volte alla testa con un martello la rivale in amore Stefania Crotti, 42 anni, nel garage della propria abitazione a Gorlago, in provincia di Bergamo.

Poi aveva portato il corpo moribondo della donna tra le campagne di Erbusco, nel bresciano, prima di darle fuoco pensando che fosse morta. E invece era ancora viva. Il pubblico ministero Teodoro Catananti aveva chiesto l’ergastolo per la Alessandri, ma il processo di primo grado celebrato con rito abbreviato ha portato alla pena più ridotta rispetto a quella del carcere a vita.

E tra le due c’era la figura di Stefano Del Bello, il marito della vittima e vecchio amante dell’omicida. Di fronte alla sentenza il legale dell’imputata si è comunque detto soddisfatto perché non è stata inserita la premeditazione che avrebbe potuto portare a una pena maggiore.