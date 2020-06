Roncadelle, incidente mortale nel 2018: patteggia un anno

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 17 giugno, in tribunale a Brescia ha patteggiato un anno di reclusione un’automobilista che nel settembre del 2018 aveva provocato un incidente mortale a Roncadelle, nel bresciano. Era successo nei pressi del centro commerciale Rondinelle quando pare che la giovane conducente abbia all’improvviso cambiato direzione collimando contro una moto Kawasaki condotta da un ragazzo (che aveva superato i limiti di velocità).

Passeggera era Laura Rossi, morta sul colpo dopo essere stata sbalzata sull’asfalto. L’automobilista rimasta illesa ha quindi concordato, ieri, una pena di un anno, mentre il centauro è stato rinviato a giudizio a processo in autunno per il concorso di colpa nell’impatto. I familiari della vittima, già risarciti, hanno deciso di non costituirsi parti civili.