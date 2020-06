Truffa all’Inps con falsi contratti di lavoro, giudice assolve tutti

(red.) Ieri, martedì 16 giugno, il giudice a capo dell’udienza in tribunale a Brescia ha assolto tutti i diciassette imputati che erano accusati di aver creato falsi contratti di lavoro per permettere agli stessi utenti, loro clienti, di accedere alle misure di sostegno al reddito, truffando l’Inps. Per gli imputati, italiani e stranieri che avevano chiesto il dibattimento, l’accusa aveva chiesto pene per sedici di loro dai 6 mesi ai 6 anni.

Al contrario, il giudice ha stabilito che in capo a loro non ci fosse alcuna responsabilità. Il processo è la fase finale di uno dei percorsi derivanti da un’inchiesta aperta dalla procura di Brescia nel 2015 su una presunta associazione a delinquere finalizzata a consentire di dare il permesso di soggiorno a stranieri con falsi contratti di lavoro e con i quali poter chiedere indennità di disoccupazione e altri sostegni.

Un sistema che, secondo l’accusa, aveva truffato l’Inps per 300 mila euro. Gli inquirenti avevano ritenuto che gli organizzatori della presunta truffa avrebbero compensato altri individui per metterli a capo di società fasulle con cui regolarizzare illecitamente gli stranieri. Ma secondo il giudice, che depositerà le motivazioni entro due mesi, non sarebbe accaduto nulla di tutto questo.