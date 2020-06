Brescia, alza le mani sulla compagna: condannato a 11 mesi

(red.) Quella notte, tra il 3 e il 4 aprile scorsi, i carabinieri avevano raggiunto l’abitazione di via Indipendenza a Brescia nel momento in cui erano stati inviati dalla centrale operativa del 112. L’oggetto di quella visita era stata un’aggressione da parte di un uomo nei confronti della compagna. Ma quest’ultima, dall’abitazione di Sant’Eufemia, dopo aver chiesto aiuto aveva di nuovo chiamato il numero unico di emergenza per dire che l’allarme era rientrato.

L’intera situazione è approdata ieri, lunedì 15 giugno, in tribunale a Brescia dove il tunisino 42enne responsabile dell’aggressione è stato condannato a undici mesi di reclusione. La notte dell’ennesima lite violenta i militari avevano notato che la donna, una 36enne bergamasca, aveva un livido a un occhio ed era stata quindi portata al pronto soccorso per essere medicata. Ma non aveva mai avuto il coraggio di denunciare l’uomo.

E anche ieri in aula, dove l’imputato è tornato in seguito all’arresto e al divieto di avvicinamento alla compagna, la donna ha cercato in qualche modo di difenderlo. Lui stesso ha confessato che entrambi avevano alzato troppo il gomito ed era partito uno schiaffo nel momento in cui l’uomo non voleva che la compagna guardasse il suo cellulare. Ieri la sentenza.