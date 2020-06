Accusato di terrorismo a Brescia, chiede di trasferire processo

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 3 giugno, in tribunale a Brescia si è svolta un’udienza preliminare a carico del 26enne italo-marocchino Samir Bougana accusato di terrorismo e di aver combattuto al fianco dell’Isis. Il giovane, nato a Gavardo, si era trasferito in Germania dove aveva iniziato il suo percorso di radicalizzazione all’Islam e prima di spostarsi in Siria per combattere. Ma qui nel settembre del 2018 venne catturato dai curdi e nel 2019 è stato riportato in Italia.

Per quelle accuse l’uomo rischia il processo, ma l’udienza è stata aggiornata al prossimo 17 giugno. Infatti, il suo avvocato ha chiesto che il procedimento venga trasferito in Germania, cioé dove era iniziata l’esperienza di avvicinamento all’Islam.

Il giudice, chiamato a valutare sulle accuse nei suoi confronti e anche di voler compiere atti di terrorismo in Italia e in Europa, si è riservato la decisione. Se dovesse accogliere la richiesta del difensore del giovane, il processo si potrà celebrare in Germania. Nel caso contrario, lo stesso difensore ha annunciato che chiederà il rito abbreviato per il proprio assistito.