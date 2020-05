Scontri in piazza Loggia nel 2012, accusa chiede tredici condanne

(red.) Era lo scorso 28 maggio del 2012 quando in piazza Loggia si stava svolgendo la consueta manifestazione a Brescia, davanti alla stele, per ricordare l’anniversario dell’attentato del 1974. Quel giorno un gruppo legato a un movimento studentesco aveva tentato di entrare in piazza per partecipare alla celebrazione. Ma si erano innescati una serie di scontri con le forze dell’ordine in antisommossa, tanto da generare anche un lancio di tavolini e sedie di un bar.

In quella calca una decina di ragazzi rimasero feriti e quattordici manifestanti identificati. Le indagini avevano poi portato al rinvio a giudizio con una serie di accuse poi cadute in prescrizione, tranne la resistenza aggravata a pubblico ufficiale rimasto unico reato contestato.

Ieri, martedì 19 maggio, in tribunale a Brescia è proseguito il processo al termine del quale l’accusa ha chiesto una condanna a dieci mesi di reclusione per tredici manifestanti. Il procedimento è stato poi aggiornato a martedì 26 maggio per dare spazio alle repliche e alla sentenza.