Processo per maltrattamenti sulla ex, Felice Maniero si scusa

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 19 maggio, in tribunale a Brescia è iniziato il processo nei confronti di Felice Maniero, l’ex boss della Mala del Brenta che si trova in carcere con l’accusa di maltrattamenti ai danni dell’ex compagna. L’imputato era in video collegamento, mentre all’interno dell’aula del palazzo di giustizia hanno testimoniato Marta Bisiello, compagna per 26 anni dell’uomo e anche la figlia. Nel corso dell’udienza di ieri – il processo si sta celebrando con rito abbreviato – Maniero si è scusato con la ex per gli atteggiamenti che aveva messo in campo contro di lei.

In particolare, secondo l’accusa, maltrattamenti fisici e psicologici. La stessa donna ha però rivelato di non essersi mai sentita minacciata e sperando che la situazione potesse risolversi. Per questo motivo non l’aveva mai denunciato, ma le sue dichiarazioni spontanee hanno portato all’arresto dell’ex boss lo scorso ottobre 2019. Maniero ha ammesso qualche episodio di tensione ed è anche emerso che la situazione sarebbe peggiorata a causa delle difficoltà economiche in cui la famiglia è finita nel corso degli anni.

Attualmente la donna si trova in una struttura protetta fuori dalla Lombardia. Dopo di lei ha testimoniato la figlia sul fatto di essere a conoscenza – in due casi per aver assistito – di quattro episodi con schiaffi e spintoni da parte dell’ex boss verso la compagna. Il processo è stato aggiornato a martedì 26 maggio quando andrà avanti la discussione ed è prevista anche la sentenza.