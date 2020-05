Aggredì ex fidanzato, Elena Perotti libera: ha scontato la pena

(red.) Da pochi giorni precedenti a sabato 16 maggio Elena Perotti è libera dopo aver scontato due pene a 8 anni e un anno e mezzo per aver sfregiato l’ex fidanzato William Pezzulo e per stalking nei suoi confronti. L’episodio che ha reso il barista di Travagliato invalido al 100 percento si era consumato nella notte tra il 19 e il 20 settembre del 2012 da parte della donna con il complice Dario Belleri, già condannato a 10 anni.

Dopo aver scontato diversi anni in carcere, Elena Perotti era stata posta ai domiciliari per motivi di salute. E nelle ultime ore ha terminato di scontare la pena. Laureata in Tutela dei beni culturali mentre si trovava detenuta e ora iscritta a Economia e Commercio, la prossima battaglia per Elena Perotti sarà quella di riavere i due figli. In seguito alla condanna della madre, erano stati affidati a una famiglia. Ma il prossimo giugno in Corte d’Appello a Brescia ci sarà un’altra udienza.