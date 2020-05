Scomparsa Mario Bozzoli, il nipote Giacomo in tribunale l’11 giugno

(red.) E’ stata fissata per il prossimo 11 giugno l’udienza preliminare in tribunale a Brescia a carico di Giacomo Bozzoli, ritenuto l’unico coinvolto nella misteriosa scomparsa dello zio imprenditore Mario lo scorso 8 ottobre del 2015 dalla fonderia di Marcheno. Il nipote è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere ed è rimasto l’unico sul banco degli imputati dopo la richiesta della procura generale di archiviare le posizioni del fratello Alex Bozzoli e degli operai Oscar Maggi e Akwasi Aboagye.

Almeno che qualcuno non decida di opporsi alla stessa richiesta di archiviazione. In ogni caso, Giacomo Bozzoli comparirà in tribunale e, in caso di rinvio a giudizio, potrebbe scegliere il rito abbreviato. L’altra vicenda collegata, quella di Giuseppe Ghirardini, anche lui operaio della stessa fonderia e trovato morto a Ponte di Legno dopo la scomparsa del datore di lavoro e con due esche di cianuro nello stomaco, la procura generale sta valutando l’archiviazione.

Non ci sarebbero nuovi elementi che contrastano l’ipotesi di suicidio sempre rimasta in campo, ma le sorelle dell’operaio sono pronte a opporsi.