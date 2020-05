Tremosine, via 112 mila euro dal parcometro: agente a processo

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 12 maggio, al tribunale di Brescia è ripreso il processo nei confronti del comandante bresciano della Polizia Locale di Tremosine Nicola Ogliari. L’uomo è infatti imputato di peculato per aver sottratto 112 mila euro in quattro anni dal parcometro del parcheggio della frazione Campione. Secondo l’accusa ogni giorno avrebbe raggiunto la postazione del parcheggio prelevando fino a 80 euro, in monete e banconote.

Attività che avrebbe portato avanti dal 2010 – al momento dell’installazione – fino al 2014 quando la frana aveva colpito proprio anche il parcometro. Indagato e rinviato a giudizio, per la procura sarebbe stato lui il responsabile di quell’ammanco, senza portare il denaro alle casse comunali. Ma il diretto interessato, che non era stato soggetto a un provvedimento disciplinare, si difende dicendo che non solo lui poteva avere le chiavi di accesso alla colonnina.