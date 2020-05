Riaperto il tribunale di Brescia dopo il lockdown, due magistrati positivi?

(red.) Quella di ieri, martedì 12 maggio, è stata la giornata di riapertura, così come in tutta Italia, anche per il tribunale di Brescia e con il ritorno alle udienze dal vivo dopo la sospensione (non nei casi più gravi che sono proseguite) per la fase di serrata totale. Mascherine per coprire bocca e naso, gel igienizzante e analisi della temperatura all’ingresso: tutto è proceduto regolarmente per avvocati e magistrati, salvo qualche criticità che si prevede di risolvere, soprattutto agli accessi.

Nel frattempo, però, secondo quanto scrive Bresciaoggi e che si potrà verificare solo in queste ore intorno a mercoledì 13 maggio, due magistrati sarebbero risultati positivi al tampone che diagnostica la presenza del coronavirus.