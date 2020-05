Fase 2, da martedì 12 maggio riapre il tribunale di Brescia

(red.) Il prossimo martedì 12 maggio, come era stato annunciato, sarà il primo giorno della fase 2 anche per il tribunale di Brescia. Ma l’attività, rispettando tutte le disposizioni del caso, andrà a rilento fino ad agosto e sperando di riaprire a regime da settembre. In ogni caso, tutti quelli che entreranno nel palazzo di giustizia dovranno indossare la mascherina e, se possibile, anche i guanti. E all’ingresso, come ormai è una prassi in altre sedi, verrà loro misurata la temperatura.

In più, all’interno delle aule gli avvocati e le diverse parti chiamate a processo dovranno igienizzare la loro postazione al termine dell’udienza. Sono le linee tracciate dal presidente del tribunale Vittorio Masia e da quello della Corte d’Appello Claudio Castelli per i processi che si svolgeranno fino al 31 luglio. Tuttavia, i processi civili continueranno a svolgersi in modalità videoconferenza, mentre si tornerà in aula per quelli penali.

Ma altri procedimenti torneranno in aula solo dopo il 31 luglio. Nel frattempo stanno proseguendo le udienze del tribunale del Riesame e quelle di Sorveglianza, mentre alla Corte d’Appello i processi penali torneranno a essere celebrati (fino al 31 luglio) a porte chiuse.