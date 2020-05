Strage di Duisburg, dal tribunale una pietra sul processo

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 4 maggio, si è posta una pietra tombale sul processo relativo alla morte di ventuno ragazzi lo scorso 21 luglio del 2010 in occasione del raduno musicale techno Loveparade di Duisburg, in Germania. Il tribunale del paese, dopo anche la richiesta della procura, ha deciso in modo definitivo di chiudere il processo. Quindi, nessun colpevole su quella tragedia nella quale perse la vita anche la giovane bresciana Giulia Minola. Tutte le posizioni sono state archiviate ed è stata respinta la richiesta di revisione del processo.

A questo risultato si è giunti anche dopo mesi senza poter celebrare le udienze a causa del coronavirus e in vista del 27 luglio quando sarebbe scattata la prescrizione. A quella data sarebbe stato impossibile arrivare a un verdetto e quindi l’intera vicenda è finita in archivio. I dieci imputati, che tornano tutti senza il macigno del procedimento giudiziario, sono dipendenti della società che aveva organizzato il raduno.