Coronavirus, tribunale di Brescia riapre dal 12 maggio

(red.) Il termine della fase di lockdown per la giustizia sarà il prossimo 12 maggio e per quella data il tribunale di Brescia riaprirà di nuovo i battenti, anche se l’attività non potrà dirsi normale, ma all’insegna di una graduale ripresa. A dirlo è il presidente della Corte d’Appello Claudio Castelli che elenca anche alcune misure che potranno essere adottate. Per esempio, dove permesso e per limitare i contatti, sarà incentivato lo smart working, mentre ogni valutazione dopo il 30 giugno – termine indicato dal dpcm come sospensione del blocco a livello dei tribunali – è ancora da decidere.

In ogni caso, in questo periodo l’attività non si è fermata dando spazio ai procedimenti più urgenti tra processi per direttissima e arresti. E dal 12 maggio saranno i dirigenti a stabilire quali udienze di processi portare avanti e quali rinviare. Di certo, tutte le attività dovranno essere in sicurezza e per questo motivo la settimana successiva all’1 maggio è in programma un terzo intervento di sanificazione al palazzo di giustizia.

Per i dipendenti, magistrati e agenti di Polizia giudiziaria, invece, saranno chiesti i testi sierologici e verranno distribuiti tutti i dispositivi di protezione individuale. Dal punto di vista delle cause civili, si potrà procedere ancora in via telematica, mentre a livello penale si cercherà di mantenere le udienze in presenza. Di certo, come sottolinea Castelli, in questo periodo di fermo molti giudici si sono portati avanti nel lavoro e al ritorno si dovrà affrontare la penuria di procedimenti, considerato che in questi mesi di lockdown i reati sono crollati.