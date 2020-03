Mancata bonifica ex Selca, procura chiede tutte assoluzioni

(red.) La vicenda dell’ex Selca di Forno Allione, a Berzo Demo, in Valcamonica, nel bresciano, è approdata di nuovo in tribunale. Dell’azienda non è rimasto più nulla, se non una serie di rifiuti ancora da smaltire nell’ambito di un piano di bonifica non attuato al momento e un’area industriale lontana dall’essere tale.

A livello giudiziario, da ieri, lunedì 2 marzo, alla sbarra ci sono Flavio Bettoni che è stato a capo del sito produttivo dal 2007 al 2010 e già assolto con il fratello Ivano dal traffico illecito di rifiuti, l’amministratore unico Piergiorgio Bosio dal 1997 al 2007, il procuratore speciale Ettore Vacchina e il consigliere delegato Michele Carta Mantiglia operativo dal 2007 fino all’atto del fallimento.

Tutti accusati a vario titolo di traffico illecito di rifiuti e mancata bonifica di 23 mila metri cubi di celle elettrolitiche giunte dall’Australia, l’accusa ha però chiesto il non luogo a procedere. L’udienza è stata aggiornata a giugno quando è attesa la sentenza.