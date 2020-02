Sfascia l’auto della moglie debitrice, condanna ridotta in appello

(red.) In primo grado aveva incassato dal tribunale di Brescia una condanna a 5 anni e sei mesi di reclusione, ma in appello gli è stata ampiamente ridotta a un anno e mezzo. Imputato è un 50enne rumeno che nel 2012 aveva sfasciato l’auto della moglie, allora quasi 40enne, per intimarle di restituirgli una somma che le aveva prestato. In particolare, 8 mila euro che le aveva dato a favore della suocera e con cui costruire una casa in Romania.

A distanza di tempo, la moglie disoccupata era però riuscita a dargli solo circa la metà di quella somma innescando la reazione violenta dell’uomo ai danni del veicolo della consorte e interrompendo la relazione. Tanto che la donna aveva deciso di fuggire di casa e denunciare quell’episodio ai carabinieri. In seguito si era aperto un processo di primo grado al termine del quale il 50enne era stato condannato per estorsione.

Ma nel frattempo era tornato in Romania ed è poi rientrato facendosi difendere da un legale in appello per porre le proprie rimostranze. Attraverso dei fogli ha ricostruito i debiti che la donna aveva nei suoi confronti e con tanto di accordo per la restituzione. L’accusa, d’intesa con il giudice, ha accolto la posizione dell’uomo riqualificando il reato da estorsione in un più lieve esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Quindi, pena ridotta e niente reclusione in carcere.