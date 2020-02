Accusati di corruzione e peculato, sono stati assolti

(red.) Ieri, martedì 4 febbraio, dal tribunale di Brescia è arrivata una sentenza di assoluzione nei confronti dell’ex sindaco di Pompiano Maria Angela Marinoni e del dipendente del Comune di Brescia Claudio Lazzari. Le accuse erano di corruzione e peculato d’uso e per le quali erano stati chiesti 3 anni e quattro mesi.

Al contrario, per il giudice nella condotta che è stata portata avanti dai due imputati non ci sarebbe stato nulla di illegale. L’impiegato comunale di Palazzo Loggia, secondo l’accusa, dal suo ruolo operativo all’Ufficio Edilizia avrebbe segnalato una serie di pratiche all’ex sindaco ingegnere di Pompiano in cambio di 200 euro per ogni elemento e permettendo alla donna di accrescere il suo portfolio di clienti.

Ma il giudice non ha ravvisato alcun caso di corruzione, visto che Lazzari avrebbe agito fuori dalla sua attività lavorativa e in un normale rapporto di collaborazione.