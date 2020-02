Sesso con una 12enne, condannato a 1 anno e otto mesi

(red.) Questa mattina, martedì 4 febbraio, il giudice del tribunale di Brescia ha condannato a 1 anno e otto mesi di reclusione (pena sospesa) un 28enne con l’accusa di atti sessuali compiuti su una minorenne che all’epoca dei fatti, nel 2014, aveva solo 12 anni. Teatro della vicenda era stato Paratico quando un semplice bacio si sarebbe spinto troppo in là fino a veri e propri rapporti sessuali.

Tuttavia, la difesa del giovane accusato aveva chiesto l’assoluzione per il suo assistito che in aula ha parlato solo di baci e di aver rotto il rapporto nel momento in cui avrebbe saputo l’età della giovanissima. A portare l’attuale 28enne in tribunale è stata la madre della ragazza che aveva saputo di presunti rapporti sessuali tramite la fidanzata 20enne di quel periodo dell’allora 22enne. Ora si è arrivati alla sentenza di primo grado.