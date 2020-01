Avvocati in Pericolo, il 24 gennaio la giornata mondiale

(red.) Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia rende noto che il 24 gennaio ricorre la giornata mondiale degli Avvocati in Pericolo. Dal 2009, si legge in una nota, è stata istituita questa giornata per richiamare l’attenzione della società civile e dei pubblici poteri sulle grave situazione in cui si trovano ad operare molti avvocati nello svolgimento della loro professione, e in difesa del diritto e dei diritti. In molti Paesi, infatti, il diritto alla difesa è negato o violato, e gli avvocati che lo esercitano e tutelano sono minacciati, offesi, sottoposti a procedimenti illegittimi, fatti sparire ed uccisi.

L’Ordine degli avvocati di Brescia è membro, sin dalla costituzione nel 2015, dell’Osservatorio internazionale degli avvocati in pericolo (O.I.A.D.), che interviene proprio a tutela degli avvocati mediante diversi strumenti e forme di azione: dalla pubblica denuncia, alla missione in loco, a forme di assistenza ed accoglienza. Anche l’O.I.A.D., come molti altri organismi ed associazioni, partecipa alla giornata del 24 gennaio. Dopo Iran, Turchia, Filippine, Paesi Baschi, Honduras, Cina ed Egitto, quest’anno l’attenzione è rivolta agli avvocati del Pakistan, dove si susseguono minacce e uccisioni.

Tra le iniziative organizzate per la Giornata Mondiale degli Avvocati in pericolo, si è tenuto a Roma, per iniziativa del Consiglio Nazionale Forense e dell’Unione Camere Penali Italiane, un incontro con l’avvocato Saif Ul-Malook; l’avv. Saif Ul-Malook è il difensore di Asia Bibi, cittadina Pakistana condannata per blasfemia e costretta, dopo l’assoluzione definitiva da parte della corte suprema Pakistana, ad abbandonare il Paese per le pesantissime minacce di morte. Nell’occasione anche l’avvocato Saif Ul-Malook aveva dovuto lasciare precipitosamente il Paese, dove ha, però, fatto coraggiosamente ritorno per riprendere la propria attività in difesa del diritto e dei diritti.