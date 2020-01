Tentata truffa specchietto, condannati due bresciani

(red.) Lo scorso febbraio 2019 erano entrati in azione cercando di piazzare la truffa dello specchietto. Era successo a Soncino, in provincia di Cremona, quando due cugini bresciani di Desenzano del Garda avevano intercettato in auto un altro bresciano, un 35enne di Orzinuovi, diretto a Milano. Lo avevano fermato e gli avevano chiesto 300 euro per un presunto danno subito a uno specchietto del veicolo, ma la vittima non era cascata nel tranello e si era visto portare via solo i 30 euro che aveva nel portafogli.

A quel punto era stato costretto a salire sull’auto di uno di loro e seguiti dall’altro cugino verso uno sportello bancomat dove l’orceano era stato costretto a prelevare del denaro. Ma i malviventi si erano dovuti accontentare della somma che gli avevano preso in precedenza. Il 35enne bresciano li ha denunciati e fatti identificare e ora finiti a processo. Il tribunale di Cremona li ha condannati uno a 2 anni e sei mesi e l’altro a 2 anni e nove mesi per tentata truffa ed estorsione.