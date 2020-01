Maltratta la moglie, Maniero a processo dal 14 febbraio

(red.) Stamattina, venerdì 10 gennaio, in tribunale a Brescia il giudice Alessandra Sabatucci ha presieduto un’udienza nel corso della quale ha stabilito il rinvio a giudizio per l’ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero. L’uomo sarà imputato per i maltrattamenti rifilati alla moglie e il processo inizierà il prossimo 14 febbraio.

Dopo essere stato arrestato nel bresciano, Maniero si trova detenuto in carcere e per diverse volte, tutte negate, aveva chiesto, tramite il suo legale, la scarcerazione o gli arresti domiciliari. La vicenda dei presunti maltrattamenti dell’uomo nei confronti della compagna andrà quindi a dibattimento, che non prevede sconti di pena a livello giudiziario se fosse confermata l’accusa.