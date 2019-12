Evasione fiscale in immobiliare, Corte Appello riduce pene

(red.) La Corte d’Appello di Brescia si è pronunciata riformulando le sentenze a carico di quattro soggetti attivi nel settore immobiliare e che erano stati accusati di un’evasione fiscale milionaria. Alla sbarra c’erano Giovanni Gambari (che è stato assolto) con Gabriele e Pietro Fogliata e Giambattista Saleri. Questi tre hanno incassato pene (sospese con la condizionale) fino a un massimo di un anno e undici mesi.

In primo grado, invece, avevano ricevuto condanne più pesanti e con la confisca dei loro beni fino a 23 milioni di euro. Cioé la somma che le due società Arco e Fogliata non avrebbero versato all’Erario come Iva. La vicenda aveva coinvolto le province di Brescia e Gorizia e ora si è arrivati a un nuovo pronunciamento che ha cambiato gli esiti.

Tanto che alcune procedure di confisca sono state bloccate. Tuttavia, i legali degli imputati hanno annunciato di voler andare in Cassazione per liberare in modo definitivo i propri assistiti da ogni accusa.