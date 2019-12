Felice Maniero resta in carcere e dal 10 gennaio a processo

(red.) Non gli è andata bene nemmeno la quarta volta. L’ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero, detenuto nel carcere di Voghera dopo l’arresto e l’accusa di maltrattamenti sulla moglie, dovrà restare dietro le sbarre.

Il tribunale del Riesame gli ha respinto la quarta ed ennesima richiesta di scarcerazione presentata dal suo avvocato. Maniero, che si trova in carcere dal 18 ottobre scorso per i maltrattamenti sulla compagna, sarà in aula il prossimo 10 gennaio per l’udienza preliminare collegata proprio alla vicenda.